"Bricht mein Herz": Katherine Heigl war fies zu ihrem Körper

Katherine Heigl (44) sieht einiges mittlerweile wohl anders. Die Schauspielerin steht nun schon seit rund 30 Jahren vor der Kamera. Mit dem TV-Hit Grey's Anatomy war der Schauspielerin 2005 der internationale Durchbruch gelungen. Mittlerweile ist sie aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken. Ihre Anfänge in der Filmindustrie waren jedoch nicht leicht für die Emmy-Gewinnerin. Katherine war nämlich ziemlich fies zu ihrem eigenen Körper!

"Ich kann nicht glauben, wie gemein ich zu mir selbst war. Es bringt mich fast zum Weinen, weil es mein Herz bricht", gibt die 44-Jährige gegenüber Yahoo Life zu. "Ich war so verdammt gemein und habe die scheußlichsten Dinge zu mir selbst gesagt und war so hart zu meinem Körper", führt Katherine weiter aus. Sie habe nämlich immer das Gefühl gehabt, schwerer und dicker als andere zu sein.

Mittlerweile hat der Serienstar mit seiner Familie Hollywood den Rücken gekehrt und lebt nun in Utah. "Ich wusste nicht, wie ich sie in Los Angeles hätte erziehen sollen. Hier kann ich auf alles ein Auge haben, sehen, wer ihre Freunde sind, was sie machen, welche Hobbys sie haben", erklärte die dreifache Mama ihre Entscheidung im Interview mit E! News.

