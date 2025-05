Katherine Heigl plaudert über das Älterwerden in Hollywood

Katherine Heigl (46) hat offen darüber gesprochen, wie es ist, in Hollywood älter zu werden, und was das für sie persönlich bedeutet. Im Gespräch mit dem Magazin Us Weekly verriet die Schauspielerin am 1. Mai, dass sie sich aktuell in den Wechseljahren befindet und keine Angst davor hat, dies öffentlich zu machen. Sie blickte auf ihre Zeit zurück, als sie nach ihrer Rolle als Izzie Stevens bei Grey's Anatomy zahlreiche Hauptrollen in romantischen Komödien wie "Knocked Up", "27 Dresses" und "The Ugly Truth" ergatterte. Heute, mit 46 Jahren, ist ihr klar geworden, dass die jungen Hauptrollen mittlerweile an eine andere Generation gehen – doch als Frau in ihren Vierzigern sieht sie sich weiterhin als spannende Hauptdarstellerin: "Ich bin immer noch der Star meines eigenen Lebens. Ich finde, andere würden das auch spannend finden."

Im Interview sprach die Schauspielerin auch über die Herausforderungen und Chancen, die das Älterwerden in der Branche bietet. So erinnerte sie sich, wie seltsam es war, für "Firefly Lane" eine 19-Jährige zu spielen, während sie sich innerlich und äußerlich längst verändert hatte. "Es geht nicht nur um das Aussehen, sondern auch um das Verhalten", so Katherine. Besonders am Herzen liegt ihr, das oft tabuisierte Thema Perimenopause und die Veränderungen im weiblichen Körper anzusprechen. Als Markenbotschafterin für Poise setzt sie sich aktiv dafür ein, Themen wie Inkontinenz und Blasenschwäche zu enttabuisieren. Die Mutter von drei Kindern – Naleigh, Adalaide und Joshua – wünscht sich mehr Offenheit, damit sich Frauen gerade in diesen Lebensphasen nicht schämen müssen.

Privat zeigt sich Katherine ehrlich und selbstironisch im Umgang mit den Spuren, die das Leben hinterlassen hat. Ihre "Hot Dog Bun" getaufte Kaiserschnittnarbe sieht sie inzwischen nicht mehr nur als Makel, sondern als Zeichen aufregender Lebensabschnitte und glücklicher Erfahrungen, wie etwa die Geburt ihres Sohnes. Ihr Familienleben mit Musiker Josh Kelley (45) und den drei Kindern macht sie dankbar, auch wenn sie einräumt, manchmal mit Selbstzweifeln zu kämpfen. "Es gibt diese Tage, an denen man sich denkt, ich wünschte, ich würde aussehen wie mit 25. Aber ich bin dankbar für die Zeit und Erfahrung", gibt Katherine zu. Ihr wichtigstes Anliegen: Die eigene Wertschätzung und ein positiver Blick auf das, was der Körper im Lauf der Jahre leistet – nicht nur für sich selbst, sondern auch als Vorbild für ihre Kinder.

Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

Getty Images Katherine Heigl auf einem Kampagnen-Event in New York im Mai 2018

