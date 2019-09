Die ersten Tage als Ehepaar sind geschafft! Erst vor Kurzem wurde bekannt: Thore Schölermann (34) und Jana Kilka (32) haben endlich Ja gesagt. Bei einer romantischen Zeremonie in Tirol hat sich das Langzeit-Pärchen die ewige Liebe geschworen und im Kreise seiner Liebsten das gemeinsame Glück zelebriert. Nach wenigen Wochen Eheleben zieht Thore jetzt ein erstes Fazit – und ist noch immer mega-happy.

"Es fühlt sich sooo richtig an", titelt der The Voice of Germany-Moderator auf Instagram zu einem Bild von sich und seiner Liebsten aus dem Bett. Der Hashtag "Die Schölermanns" macht klar: Die beiden sind im Leben als Mann und Frau angekommen. Auch die Fans freuen sich mit den frischvermählten Turteltauben und sprechen in der Kommentarspalte fleißig ihre Glückwünsche aus.

Kennengelernt hatte sich das Paar 2010 bei der gemeinsamen Arbeit für Verbotene Liebe. Zwei Jahre standen Thore und Jana damals gemeinsam vor der Kamera. Bis zur Verlobung hat es dann aber einige Zeit gedauert. Erst 2018 stellte der Fernseh-Star seiner Freundin die Frage aller Fragen. "Ich fand es süß, dass er nicht gefragt hat, ob ich seine Frau werden will, sondern ob er mein Mann werden darf", verriet die Blondine bei Bunte über den Antrag.

Instagram / janajuliekilka Thore Schölermann und seine Frau Jana

Instagram / janajuliekilka Die Moderatoren Jana Kilka und Thore Schölermann

Clemens Bilan/Getty Images Jana Julie Kilka und Thore Schölermann

