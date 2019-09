Sie sind endlich Mann und Frau: Seit neun Jahren verbringen Thore Schölermann (34) und Jana Julie Kilka (32) ihr Leben zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden am Set der Serie Verbotene Liebe. Im vergangenen Jahr ging der Moderator dann endlich auf die Knie und stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Nun stand der große Tag vor der Tür: Thore und Jana haben geheiratet!

Wie Bunte berichtet, haben die Get The Fuck Out Of My House-Moderatoren sich vor wenigen Tagen in Tirol das Jawort gegeben. In einer standesamtlichen Zeremonie zelebrierten die beiden ihre Liebe im Kreise ihrer Familien samt Hund Rudi vor einem Traubogen mit Blick auf das Karwendelgebirge. Unter strömendem Regen ließ sich das Paar vom Bürgermeister trauen. "Genau in dem Moment, in dem wir uns das Jawort gegeben haben, hat es aufgehört zu regnen", erzählte Jana dem Magazin.

Ihre Verlobung hielt das Pärchen ziemlich lange geheim. Im Februar 2019 plauderten die zwei erst über ihr Glück. "Ich fand es süß, dass er nicht gefragt hat, ob ich seine Frau werden will, sondern ob er mein Mann werden darf", verriet die 32-Jährige damals ein niedliches Detail zum Antrag.

Instagram / thoreschoelermann Thore Schölermann und Jana Julie Kilka auf den Seychellen

Anzeige

Getty Images Jana Julie Kilka und Thore Schölermann bei der Bambi-Verleihung 2017

Anzeige

Instagram / janajuliekilka Jana Julie Kilka auf den Seychellen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de