Jennifer Pamplona (27) litt unter ihrem Schönheitswahn! Das Model blätterte bereits über 400.000 Euro hin, um sich ihren ganz eigenen Beauty-Traum zu verwirklichen: Die Wahlamerikanerin möchte aussehen wie ihr Idol Kim Kardashian (38). Dafür legte sie sich bereits mehrere Male unters Messer, ließ sich unter anderem den Po vergrößern, Rippen entfernen sowie künstliche Zähne einsetzen. Doch wie der Netz-Star nun verrät, ging ein Eingriff an ihren Lippen gehörig daneben!

"Als ich das Ergebnis sah, konnte ich es kaum glauben – ich war komplett verpfuscht und hatte Fischlippen", schildert Jennifer gegenüber LADbible. Ihre Mundpartie habe danach sehr geschmerzt und geblutet. Die OP kostete sie mehr als 2.000 Euro und es dauerte zwei Tage, bis die entsprechende Füllung aus den Lippen wieder entfernt werden konnte. "Jetzt sehen meine Lippen aus wie bei einem älteren Menschen – sie sind ausgedehnt, sehen aber verdorrt aus wie ein entleerter Ballon", erzählte die dunkelhaarige Schönheit weiter. Aus diesem Erlebnis habe sie eine Lehre gezogen – sie wolle nie wieder etwas ausbessern lassen, das ohnehin schon gut aussieht.

Erst im vergangenen Jahr war die Brasilianerin gerade so einem anderen Beauty-Unfall entkommen: Während eines Wüsten-Shootings in Dubai fiel das Social-Media-Sternchen von einem Kamel – und landete dabei direkt auf ihrem operierten Hintern. Doch Jennifer hatte Glück im Unglück. Die Implantante in ihrem Allerwertesten wurden bei dem Sturz nicht beschädigt und das Kim Kardashian-Double kam mit ein paar blauen Flecken davon.

Instagram / jenniferpamplona Jennifer Pamplona, Model

Getty Images Kim Kardashian 2019 in New York

Instagram / jenniferpamplona Jennifer Pamplona, Influencerin

