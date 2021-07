Jennifer Pamplona will unbedingt aussehen wie ihr Idol Kim Kardashian (40) – dafür nimmt die Influencerin so einiges in Kauf! In den vergangenen zehn Jahren legte sich die gebürtige Brasilianerin bereits über 100 Mal unters Messer. Die Kosten ihrer Beauty-Operationen belaufen sich mittlerweile auf rund eine halbe Million Euro. Bereits mit 17 Jahren ließ sich Jennifer mit der Erlaubnis ihrer Großmutter die Brüste vergrößern – glücklich ist sie damit allerdings nicht, wie sie The Sun verriet: "Ich bereue meine erste Operation. Ich war nicht reif genug, um die Auswirkungen zu verstehen, wenn man sich unters Messer legt."

