Im März hatte Montana Brown einen schweren Verlust verkraften müssen: Ihr guter Freund Mike Thalassitis (✝26) wurde leblos in einem Park in London gefunden – er soll sich das Leben genommen haben. Anlässlich des Welttages der Suizidprävention richtete sich die Love Island-Kandidatin nun an ihre Follower und appellierte an sie, sich Hilfe zu holen, wenn sie diese benötigen. Als Montana dann aber von Mike sprach, brach sie in Tränen aus!

In emotionalen Clips, die die Britin in ihrer Instagram-Story teilte, erinnerte Montana unter anderem daran, dass Menschen mit Depressionen keine Bürde seien und sie die Hilfe, die sie sich selbst nicht zugestehen würden, verdient hätten. Dann kam die 24-Jährige auch auf Mike zu sprechen – und verlor die Fassung. "Das sind alles Dinge, die ich meinem Freund, der sich das Leben genommen hat, gesagt hätte. Und wenn er noch hier wäre, würde ich sagen: 'Komm zu mir, rede mit mir', weil ich alles tun würde, um ihn heute hierzuhaben", erklärte sie weinend. Sie erinnerte sich auch daran, dass Mike sie eines Nachts angerufen habe und ihr von seinen Depressionen erzählte.

"Ich muss sagen, dass, nachdem ich ein paar Stunden mit ihm gesprochen habe, damit er sich besser fühlt und realisiert, dass er eine tolle Person und das Leben lebenswert ist, ich mich besser gefühlt habe", erzählte Montana weiter. Zudem habe sie nicht das Gefühl gehabt, dass er ihr damit zur Last falle.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Lia Toby/WENN.com Mike Thalassitis, TV-Star

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown in einem Instagram-Video

Supplied by WENN Mike Thalassitis bei "Love Island"



