Montana Brown hat Schuldgefühle gegenüber ihrem Sohn Jude

Montana Brown, bekannt aus der TV-Show Love Island, hat in einem emotionalen Social-Media-Beitrag über die Herausforderungen gesprochen, die das Leben mit zwei kleinen Kindern mit sich bringt. Die Reality-TV-Darstellerin brachte vor zwei Wochen ihr zweites Kind, Töchterchen Miley, zur Welt. Während Montana nun verständlicherweise viel Zeit mit ihrem Neugeborenen verbringt, kümmert sich hauptsächlich ihr Verlobter Mark O'Connor um den 19 Monate alten Sohn Jude. Auf Instagram gab sie zu: "Ich bin mir sicher, dass es sich einpendeln wird, aber ich genieße die Neugeborenen-Phase wirklich sehr. Ich finde es einfacher als die Umstellung beim ersten Kind, vielleicht weil nicht alles so neu ist und ich wusste, was mich erwartet, aber ich habe definitiv ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht so viel Zeit mit Jude verbringe." Sie postete dazu rührende Familienfotos, auf denen die vier liebevoll zusammen zu sehen sind.

Neben weiteren Details zu ihrer Hausgeburt beschrieb Montana das Ereignis als "magisch", räumte jedoch ein, dass sie vor dem Geburtsprozess Angst hatte, weil Mileys Position einige Risiken mit sich brachte. Mithilfe ihres Verlobten, einer Doula und einer erfahrenen Hebamme konnte die Geburt jedoch komplikationslos verlaufen. Besonders bewegend schilderte Montana, wie Mark ihr während der gesamten Zeit zur Seite stand und mit kleinen Gesten wie Wärmflaschen und beruhigenden Worten für sie da war. Nur zwei Presswehen später war Baby Miley da, und Montana teilte ihre Dankbarkeit für den erfolgreichen und intimen Verlauf der Hausgeburt. Prominente Freunde und Wegbegleiter wie Rebel Wilson (44) und Giovanna Fletcher (40) brachten ihre Bewunderung und Glückwünsche zum Ausdruck.

Montana, die ihren Lebensstil seit ihrer Zeit bei "Love Island" deutlich verändert hat, genießt das Familienleben in vollen Zügen. Zusammen mit Mark, einem ehemaligen Rugbyspieler, hat sie bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie großen Wert auf persönliche Entscheidungen im Einklang mit ihren Vorstellungen legt. Ihr erstes Kind, Sohn Jude, wurde vergangenes Jahr geboren, und die Ankunft von Miley kam für das Paar etwas früher als geplant. Dennoch wirkt Montana zufrieden und glücklich, auch wenn sie offen über die Herausforderungen spricht. Mit über einer Million Followern teilt sie regelmäßig intime Einblicke in ihren Alltag, sei es von ihren Erlebnissen als Mutter oder ihrem kürzlichen Urlaub auf Santorini. Dabei zeigt sie sich als liebende Mutter und Partnerin, die die Balance zwischen Familienglück und den unweigerlichen Schwierigkeiten des Elternseins sucht.

Anzeige Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown mit Tochter Miley und Sohn Jude, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Mark O'Connor und Jude, Partner und Sohn von Montana Brown

Anzeige Anzeige