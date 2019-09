Rachel Bloom hat allen Grund zur Freude! Am gestrigen Samstagabend wurden in Los Angeles die Creative Arts Emmy Awards verliehen und auch die Schauspielerin gehört zu den stolzen Gewinnerinnen. Sie bekam einen Preis für ihre Musical-Komödie "Crazy Ex-Girlfriend". Klar, dass die 32-Jährige da aus dem Strahlen nicht mehr herauskam. Doch das lag wohl nicht nur an der Auszeichnung, sondern auch an dem süßen Geheimnis, das Rachel an diesem Abend lüftete: Sie wird zum ersten Mal Mutter.

Breit grinsend stellte sich die Brünette dem Blitzlichtgewitter und ließ bei der anschließenden Pressekonferenz die Baby-Bombe platzen: "Ich bin im dritten Monat schwanger und werde meinem Kind erzählen können, dass es heute dabei war." Eigentlich habe sie die Nachwuchs-News via Social Media verkünden wollen, aber diese Veranstaltung sei dann doch die bessere Gelegenheit gewesen.

Den geplanten Beitrag postete sie trotzdem. Auf Instagram teilte sie einen kurzen Clip, der sie und zwei Kollegen mit ihren Preisen zeigt. "Wir haben einen Emmy gewonnen – ach und übrigens: Ich bin schwanger", schrieb sie zu dem Video. Ihre Fans überhäuften die werdende Mama daraufhin mit Glückwünschen. Ob es ein Junge oder Mädchen wird, verriet Rachel noch nicht.

Getty Images Rachel Bloom, Schauspielerin

Getty Images Rachel Bloom bei den Creative Arts Emmy Awards 2019

Getty Images Rachel Bloom bei den Obie Awards 2019

