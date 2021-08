Rachel Bloom (34) hat keine Lust mehr auf ihre XXL-Oberweite. Die Komikerin hat sich vor der Kamera schon oft über ihren üppigen Vorbau beschwert. In ihrer Serie "Crazy Ex-Girlfriend" widmete sie ihren Doppel-D-Brüsten – und den Problemen, die mit einem großen Busen einhergehen können – sogar einen eigenen Song. Doch mit diesem Problem ist jetzt endgültig Schluss: Rachel ließ sich ihre Brüste verkleinern.

Auf Instagram teilte die Schauspielerin jetzt zwei Schnappschüsse aus einer Klinik. Eines zeigt sie oben ohne noch vor der OP. Auf ihrer Brust sind Markierungen für den Eingriff zu erkennen. Das zweite Bild scheint nach der Operation entstanden zu sein. Darauf grinst die junge Mutter sichtlich happy, aber noch ein bisschen benommen, in die Kamera. Zu ihrem Post schrieb sie lediglich: "Ich habe es getan!"

Wie sehr sie ihre Oberweite gestört hat, machte Rachel zum Beispiel schon vor einigen Jahren in einem Vorwort zu dem Buch Dangerous Boobies: Breaking Up With My Time-Bomb Breasts deutlich: "Als ich älter wurde und zugenommen und die Pille genommen habe, wuchsen meine Brüste von einem bescheidenen B-Körbchen zu einem 'Wieso sehe ich sogar in einem T-Shirt nuttig aus?'-D-Körbchen an. Manchmal sind sie so groß, dass ich mir wie eine Cartoon-Figur vorkomme."

Getty Images Rachel Bloom bei den Creative Arts Emmy Awards, 2019

Instagram / racheldoesstuff Rachel Bloom im August 2021

Getty Images Rachel Bloom bei den Gracies Awards, 2019

