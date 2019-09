Glitzer und Glamour, so weit das Auge reicht! Am gestrigen Samstag wurden in Los Angeles die Creative Arts Emmy Awards verliehen und zu diesem Anlass fand sich natürlich die Crème de la Crème Hollywoods auf dem roten Teppich ein. Besonders die prominenten Ladys hatten sich für das Event ordentlich in Schale geworfen. Promiflash präsentiert euch nun die schönsten Looks des Abends.

Kim Kardashian (38) setzte für ihren Red-Carpet-Auftritt auf ein schlichtes, schwarzes One-Shoulder-Kleid aus Samt, das ihre weiblichen Kurven perfekt in Szene setzte. Seine dunkle Mähne trug das TV-Sternchen elegant hochgesteckt, auf Accessoires verzichtete es. King of Queens-Darstellerin Leah Remini (49) hatte sich ebenfalls für eine Samt-Robe entschieden. Mit ihrem tiefen Dekolleté und dem glänzenden Stoff ihres Kleides war die Schauspielerin ein echter Blickfang. Sängerin Nicole Scherzinger (41) bezauberte hingegen in einem pompösen Vokuhila-Dress in einem zarten Goldton. Die Corsage des Outfits betonte ihre schmale Silhouette, während der voluminöse Tüllrock dem Look eine gehörige Portion Glamour verlieh.

Schauspielerin Angela Bassett (61) war in ihrem funkelndem Pailletten-Kleid mit tiefem Ausschnitt und Beinschlitz kaum zu übersehen. Ihr Look war mit Sicherheit einer der heißesten des Abends. Den Femme-Fatale-Style komplettierte sie mit langen goldenen Ohrringen. Amber Stevens West (32) setzte hingegen eher auf schlichte Eleganz und entschied sich für ein trägerloses Dress mit Stufen-Rock. Lisa Kudrow (56) begeisterte durch Coolness. Der Friends-Star flanierte in einem rosafarbenen Hosenanzug über den roten Teppich.

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Nicole Scherzinger bei der Verleihung der Creative Arts Emmy Awards

Getty Images Schauspielerin Lisa Kudrow bei Creative Arts Emmys

Getty Images Angela Bassett, Schauspielerin

Getty Images Leah Remini bei einer Preisverleihung in Los Angeles

Getty Images Amber Stevens West bei den Creative Arts Emmy Awards 2019



