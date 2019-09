Schwere Zeiten für die Familie Chapman! Ende Juni verlor Beth Chapman (✝51) ihren langen Kampf gegen den Kehlkopfkrebs. Sie verstarb im Alter von nur 51 Jahren. Die TV-Darstellerin hinterlässt vier Kinder sowie ihren geliebten Ehemann, den Star-Kopfgeldjäger Duane Chapman (66). Drei Monate nach ihrem tragischen Tod plagen nun auch Beths Mann Dog gesundheitliche Probleme: Der 66-Jährige wurde aufgrund von Herzproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert!

Das berichtet nun das Onlinemagazin TMZ. Duane sei am vergangenen Samstag in eine Klinik gebracht worden, nachdem er über starke Schmerzen in der Brust geklagt hatte. Seine Ärzte würden aktuell einige Untersuchungen durchführen, um den genauen Hergang zu klären und um festzustellen, ob er vielleicht am Herzen operiert werden muss. Bisher gibt es kein offizielles Statement der Familie Chapman.

In den vergangenen Wochen hatte Duane immer wieder betont, wie schwer ihm der Tod seiner großen Liebe zusetzt: Er weine viel, habe keinen Hunger und starke Schlafprobleme. Die Eheleute waren mehrere Jahrzehnte lang ein Paar und hatten im Jahr 2006 schließlich geheiratet.

BITSY / MEGA Beth und Duane Chapman

BITSY / MEGA TV-Kopfgeldjäger Duane Chapman

KYLE ROVER / Startraks Photo / ActionPress Duane und Beth Chapman bei den Country Music Awards

