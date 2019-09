Seit dem Fremdgehskandal im vergangenen Februar ist es ziemlich ruhig um Jordyn Woods (21) geworden – bis jetzt! Nachdem die Ex-BFF von Kylie Jenner (22) angeblich mit Tristan Thompson (28) angebandelt hatte, dem damaligen Freund von Khloe Kardashian (35), zog sie sich vorerst aus dem Rampenlicht zurück. Doch nun wurde das Model wieder in Los Angeles gesichtet – mit einem neuen Haarschnitt und einem Mann an ihrer Seite!

Als die 21-Jährige am vergangenen Sonntag von Paparazzi abgelichtet wurde, verließ sie gerade einen Nachtklub in L.A., wie HollywoodLife berichtete. Sie war allerdings nicht alleine unterwegs: Auf den Fotos ist zu sehen, wie Jordyn mit einem bislang nicht identifizierten Mann Händchen hält und schließlich mit ihm in ein Auto steigt. Die beiden wirken ziemlich vertraut miteinander – ob der mysteriöse Unbekannte ihr neuer Freund ist?

Doch nicht nur mit ihrer Begleitung fiel Jordyn auf, sondern auch mit einer neuen Frisur. Von ihrer Lockenmähne, geschweige denn von Dreadlocks, ist nichts mehr zu sehen – sie trägt die Haare jetzt glatt zu einem langen Bob geschnitten. Neuer Mann, neuer Look! Wenn das mal nicht auf einen Neuanfang hindeutet...

