Kylie Jenner zeigt sich mit ihrer früheren BFF Jordyn Woods

Kylie Jenner (27) und Jordyn Woods (26) haben sich offenbar wieder vertragen. Jordyn teilte ein TikTok-Video von sich, der jüngsten Kardashian-Jenner-Schwester und einer weiteren Freundin. Das Dreiergespann verbrachte augenscheinlich einen gemeinsamen Abend. In der hinterlegten Musik ist Kim Kardashian (43) zu hören, die sagt: "Okay Leute, wir sind zurück!" Daraufhin fragt Jordyn: "Habt ihr uns vermisst?", bevor sie sich an Kylie anschmiegt. Scheint so, als seien die einstigen BFFs mittlerweile wieder richtig gut miteinander befreundet!

Innerhalb weniger Stunden erhält der Clip mehr als 1,1 Millionen Likes und rund 5,4 Millionen Aufrufe – die Fans sind offenbar hin und weg von den Neuigkeiten, dass Kylie und Jordyn wieder Zeit miteinander verbringen. "Willkommen zurück, Jordyn. Wir lieben dich", freut sich ein Nutzer in der Kommentarspalte, während ein anderer schreibt: "Ich hätte nie gedacht, dass ich die drei noch einmal zusammen in einem Video sehen würde."

Doch was ist damals eigentlich zwischen Kylie und Jordyn vorgefallen? Die beiden waren rund sechs Jahre unzertrennlich, bevor Jordyn Anfang 2019 betrunken mit Tristan Thompson (33) herumknutschte, der zu diesem Zeitpunkt aber noch mit Kylies Halbschwester Khloé Kardashian (40) zusammen war. Daraufhin beendete Kylie die Freundschaft mit Jordyn.

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner im August 2018

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian, Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

