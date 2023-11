Fremdgeh-Drama: Khloé Kardashian hat Jordyn Woods verziehen

Wie steht Khloé Kardashian (39) mittlerweile zu Jordyn Woods (26)? 2019 war für die Unternehmerin ein hartes Jahr: Ihr damaliger Freund betrog sie mit dem Model – der besten Freundin ihrer Halbschwester Kylie Jenner (26). Deshalb trennte sich die zweifache Mutter von dem Basketballer und Kylie brach den Kontakt mit ihrer BFF ab. Mittlerweile ist der Skandal vier Jahre her und die Situation hat sich beruhigt. Khloé hegt auch keinen Groll mehr gegen Jordyn!

In der aktuellen Folge von The Kardashians spricht Tristan mit seiner Ex über die Zeit nach dem Betrugsdrama. Auch Jordyn wird dabei thematisiert. "Ich habe Jordyn verziehen", meint Khloé in dem Gespräch. Sie sei damals sehr wütend und bestürzt gewesen: "Aber wir haben es hinter uns gelassen. Es gibt kein böses Blut. Ich habe das auch in meinen Instagram-Storys gepostet. Jordyn und ich sind im Reinen." Ob sie mit der 26-Jährigen aktuell in Kontakt steht, lässt sie aber nicht durchblicken.

Khloé ist nicht die einzige, die das Kriegsbeil begraben hat: Auch Kylie ist Jordyn offenbar nicht mehr böse! Seit einigen Monaten verbringen die beiden wieder viel Zeit miteinander und scheinen sich gut zu verstehen. So wurden sie ein paar Mal beim Essengehen oder auch beim Shoppen gesichtet.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Getty Images Khloé Kardashian

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner im Juni 2018

