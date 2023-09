Vertragen? Kylie Jenner und Ex-BFF Jordyn zusammen unterwegs

Ist das Kriegsbeil etwa begraben? Kylie Jenner (26) und Jordyn Woods (25) waren einst durch dick und dünn gegangen – bis es zum verhängnisvollen Streit zwischen den beiden kam. Die ehemalige BFF des Realiytstars war vor rund vier Jahren dabei erwischt worden, wie sie mit dem Partner von Kylies älteren Schwester Khloé rumgeknutscht hatte. Seitdem gingen die beiden getrennte Wege. Oder doch nicht? In einem aktuellen Video zeigen sich Kylie und Jordyn jetzt auf einem gemeinsamen Shopping-Trip.

In den letzten Monaten wurden Kylie und Jordyn häufiger gemeinsam gesichtet. Ein Beitrag auf dem TikTok-Kanal des The Kardashians-Stars macht das Freundschafts-Comeback jetzt sogar Social Media offiziell. In dem Video zeigt sich Kylie beim Herumstöbern in einem Laden. Das Besondere: Für einen kurzen Moment posiert sie in dem Clip gemeinsam mit Jordyn vor einem Spiegel. Dass die beiden am Ende gemeinsam die Boutique verlassen, untermauert da nur weiter die Annahme, zwischen den ehemaligen Besties sei wieder alles im grünen Bereich.

Zuletzt hatte Kylie vor allem mit ihrem Liebesleben für Aufmerksamkeit gesorgt. Demnach soll sie bereits seit einiger Zeit den Schauspieler Timothée Chalamet (27) daten. Das Portal Buzzfeed hatte einen Schnappschuss der beiden während der US Open veröffentlicht, auf dem sie während des Tennisspieles offenbar die Finger nicht voneinander lassen konnten.

Jordyn Woods und Kylie Jenner in Hollywood

Kylie Jenner und Jordyn Woods im Jahr 2016

Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den US Open 2023

