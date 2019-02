Khloe Kardashians (34) Fans machen ihrem Ärger Luft! Etliche Monate wurde darüber diskutiert, ob es in der Beziehung des Reality-Stars zu Tristan Thompson (27) kriselt. Immerhin war der Basketballer der TV-Beauty während ihrer Schwangerschaft fremdgegangen. Nun soll er seine Freundin erneut betrogen haben. Der 27-Jährige habe sich mit keiner Geringeren als Jordyn Woods (21), der BFF von Khloes Halbschwester Kylie Jenner (21), vergnügt. Auf seine vermeintliche Affäre prasselt im Netz jetzt ordentlich Hate!

Am Montag soll Khloe erfahren haben, dass Tristan und Jordyn am vergangenen Wochenende in einem Nachtklub in West Hollywood miteinander rumgeturtelt hätten. Daraufhin trennte sie sich wohl endgültig von dem Vater ihrer Tochter True. Seitdem braut sich auf Jordyns Instagram-Profil ein riesiger Shitstorm zusammen. Khloes Fans finden deutliche Worte für das angebliche Verhalten der 21-Jährigen. "Die Kardashians haben dich groß gemacht, jetzt werden sie dich zerstören", lautet nur einer der vielen Wut-Kommentare.

Auch Tristan fürchtet offenbar den Zorn der Kardashian-Community. Er machte kurzen Prozess und schaltete die Kommentar-Funktion auf seinem Social-Media-Profil einfach ab. Immerhin hatte er schon nach seinem ersten Seitensprung den geballten Hass von Khloes Fans zu spüren bekommen.

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian im Januar 2019

MEGA Jordyn Woods und Kylie Jenner in Miami

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Khloe Kardashian in Los Angeles

