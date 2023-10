Kein Friede? Kylie Jenner lässt Geburtstag von Jordyn sausen

Wie steht es um die Freundschaft von Kylie Jenner (26) und Jordyn Woods (26)? Bis 2019 waren die beiden beste Freundinnen gewesen – doch nachdem die Influencerin mit Tristan Thompson (32) rumgeknutscht hatte, der damals noch mit Kylies Schwester Khloé Kardashian (39) zusammen gewesen war, kam es zum Bruch. Zuletzt schienen sie sich aber wieder anzunähern: Die Ex-BFFs teilten ein Video eines gemeinsamen Shoppingtrips. Zu Jordyns Geburtstagsparty kam Kylie aber trotzdem nicht...

Wie ein Insider gegenüber PageSix berichtet, lud Jordyn ihre neue alte Freundin zu ihrer großen Geburtstagsparty am vergangenen Montag mit zahlreichen Stargästen in Paris ein. Doch obwohl Kylie wegen der Pariser Fashion Week sowieso in der Stadt war, soll sie bereits zwei Tage vor der Feier abgereist sein! Sein ehemaliger Bestie soll sehr "verärgert" darüber sein, dass der Realitystar nicht zur Party erschienen ist. Zuvor sollen die beiden sich aber getroffen haben: Es gebe "mehrmals Bilder von ihnen zusammen in Paris".

Aber auch ohne Kylies Anwesenheit scheint Jordyn ihre Party in vollen Zügen genossen zu haben. Sie feierte in einem Luxushotel ausgelassen mit Gästen wie Jaden Smith (25) und teilte auf Instagram das Video einer zehnstöckigen Torte. Für seinen großen Tag trug das Model ein schwarz-weißes Minikleid.

TikTok / kyliejenner Kylie Jenner und Jordyn Woods, 2023

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner im August 2018

Getty Images Jordyn Woods im September 2023 in Paris

