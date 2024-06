Kylie Jenner verrät: Sind sie und Jordyn wieder Freundinnen?

Wie ist der derzeitige Stand zwischen Kylie Jenner (26) und Jordyn Woods (26)? Jahrelang galten die beiden als die besten Freundinnen. Doch als Jordyn im Jahr 2019 mit Tristan Thompson (33) erwischt worden war, kam es zum Bruch. In den vergangenen Monaten schienen sich die Ex-BFFs wieder anzunähern und verbrachten beispielsweise die diesjährige Pariser Fashion Week gemeinsam. In den aktuellen Folgen von The Kardashians gibt Kylie nun ein Freundschaftsupdate. "Ich habe Jordyn in Paris wiedergesehen", erzählt sie ihrer großen Schwester Khloé Kardashian (39) und fügt hinzu: "Es war lustig. Ich glaube, wir haben eine viel gesündere Distanz in unserer Beziehung. Jetzt ist es so, dass wir einmal im Monat reden."

Auch der mediale Druck sei jetzt nicht mehr so stark. "Ich glaube, was ich toll finde, ist, dass die Geschichte über uns online irgendwie auserzählt ist", macht die Ex-Freundin von Travis Scott (33) deutlich. Das Interesse der Presse an ihrer Freundschaft hätte deutlich abgenommen: "Als wir beim Verlassen des Restaurants gesehen wurden, haben die Magazine nur ein oder zwei Tage darüber berichtet. Jetzt ist es vorbei." Kylie vermutet: "Die Leute wissen, dass wir cool miteinander sind und niemand redet mehr darüber."

Doch was ist damals eigentlich genau passiert? Auf einer Party kam es zwischen Kylies ehemaliger bester Freundin Jordyn und dem Basketballspieler Tristan zu einem Kuss! Der Sportler war zu dem Zeitpunkt jedoch mit Khloé, der großen Schwester der 26-Jährigen, liiert. Doch damit nicht genug! Die Reality-TV-Bekanntheit war zu dieser Zeit sogar mit der gemeinsamen Tochter True (6) schwanger. Heute hat die Unternehmerin damit jedoch ihren Frieden gemacht. "Ich habe Jordyn verziehen", machte Khloé in einer vergangenen Folge von "The Kardashians" deutlich.

Getty Images Kylie Jenner und Jordyn Woods im Jahr 2016

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian

