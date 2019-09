Nachdem schon seit Tagen immer wieder Gerüchte um den nächsten US-Bachelor die Runde machten, wurde das Rätsel vergangenen Dienstag endlich aufgelöst. Während des Bachelor in Paradise-Finales kündigte der Moderator Chris Harrison (48) in der Show den neuen Kandidaten an. Bereits zuvor waren die 33 Frauen bekannt gegeben worden, die in der 24. Staffel um sein Herz kämpfen werden. Und der neue Mann der Rosen wird Pilot Peter Weber!

Dieser Name mag dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Peter hatte bereits im Vorjahr an der 15. Staffel der US-Bachelorette teilgenommen und damals versucht, die Blondine Hannah Brown (24) zu erobern. Die beiden sollen sogar mehrfach Sex in einer Windmühle gehabt haben! Vor dem großen Finale entschied sich die 24-Jährige jedoch für einen Konkurrenten des Piloten.

Als gestern Abend die Neuigkeit über den zukünftigen US-Bachelor verkündet wurde, holte Harrison Peter zum Interview in der TV-Show auf die Bühne. Über die neue Herausforderung sei der 28-Jährige sehr glücklich. "Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet 'mein Mädchen' zu finden und ich kann kaum erwarten den Rest meines Lebens mit ihr zu verbringen!", lautete eines seiner Statements.

