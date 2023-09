"Golden Bachelor": Diese Frauen wollen Gerrys Herz erobern!

Die Kandidatinnen stehen fest! In diesem Jahr startet in den USA ein neues Format: Bei "Golden Bachelor" ist erstmals ein älterer Mann der Rosenkavalier. Der 71-Jährige Gerry Turner verlor vor einigen Jahren seine erste Frau und sucht nun nach der zweiten großen Liebe. Am 28. September startet die Show im US-Fernsehen. Jetzt wurde auch bekannt gegeben, welche Frauen um Gerrys Herz buhlen!

Wie der Sender ABC preisgibt, nehmen 22 Frauen im Alter von 60 bis 75 Jahren an der Sendung teil. Unter anderem werden Anna aus New Jersey, Christina aus Kalifornien, Pamela aus Illinois und Patty aus North Carolina ihr Glück versuchen. Auch die ehemalige Cheerleaderin Renee, die High-School-Lehrerin Faith und Fitnesstrainerin Leslie machen mit. Die 60-Jährige Joan erhofft sich ebenso eine Rose von Gerry wie die 75-Jährige Sandra oder die Ex-Immobilienmaklerin Edith.

Welche der 22 Damen Gerry wohl überzeugen kann? Er wünscht sich jedenfalls eine Partnerin, die aktiv ist. Im Interview mit Variety erklärte er, dass er bei der "Golden Bachelor"-Bewerbung einige Angaben dazu gemacht hatte: "Ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich gerne jemanden hätte, der sportliche Aktivitäten wie Golf oder Pickleball oder Ähnliches mag und sich damit fit hält."

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

ABC/Ricky Middlesworth Faith, Kandidatin bei "Golden Bachelor" 2023

ABC/Ricky Middlesworth Anna, Kandidatin bei "Golden Bachelor" 2023

