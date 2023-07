Der neue US-Bachelor Gerry Turner ist 71 Jahre alt und Opa

Es ist offiziell. Gerry Turner ist der neue Star bei "Golden Bachelor"! Das gab der US-Sender ABC in seiner Sendung "The Morning America" preis. Seine letzte Partnerschaft hielt ganze 43 Jahre. Er heiratete 1974 seine Highschool-Liebe Toni – leider verstarb sie im Jahr 2017. Für den Amerikaner beginnt jetzt aber ein neues abenteuerliches Kapitel: Gerry ist mit 71 Jahren der neue Bachelor – und bereits stolzer Opa.

"Ich fände es schön, wenn ich eine Partnerin finden würde, die viel Energie hat. Eine, die vielleicht Pickleball spielt. Eine, die vielleicht Golf spielt“, stellt sich Gerry laut Bild seine zukünftige Traumfrau vor. Der neue Bachelor selbst lebt in einem tollen Haus direkt an einem See in Indiana. Er verbringt sehr gerne Zeit mit Freunden und Familie und ist wohl auch ziemlich sportlich unterwegs.

Auf die Unterstützung seiner beiden Töchter Angie und Jenny kann sich der ehemalige Gastronom verlassen. Die beiden Schwestern haben den neuen Bachelor nämlich zu seiner Bewerbung überredet. Auch was seine verstorbene Frau angeht, ist Gerry sich sicher, sie würde wollen, dass er sein Glück findet.

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith Gerry Turner und seine Töchter und Enkelinnen

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de