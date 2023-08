Mit 71: So sollte "Golden Bachelor"-Gerrys Traumfrau sein!

In der Reality-TV-Show Der Bachelor kämpfen jedes Jahr 20 schöne junge Frauen um einen attraktiven Junggesellen. Mit diesem Konzept ist die Sendung seit knapp zehn Jahren überaus erfolgreich. Nun geht die US-Version einen Schritt weiter: Mit Witwer Gerry Turner geht nun "Golden Bachelor" an den Start. Dabei buhlen 20 Frauen im besten Alter um den 71-Jährigen. Jetzt erklärt Gerry, wie er sich die perfekte Frau vorstellt!

In einem Interview mit Variety beantwortete der Gastwirt im Ruhestand die Frage nach dem Alter, welches er sich für die Frauen der Show gewünscht hatte. "Ich glaube ich sagte so 60 bis 70 Jahre, aber es ist alles etwas verschwommen", erinnerte sich der 71-Jährige. Zudem plauderte er aus, was ihm an einer Frau noch wichtig sei: "[...] Ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich gerne jemanden hätte, der sportliche Aktivitäten wie Golf oder Pickleball oder ähnliches mag und sich damit fit hält", verriet er.

Gerry hat bereits viel Erfahrung in Sachen Liebe: Der zukünftige "Golden Bachelor" war bereits einmal verheiratet – und das für 43 Jahre! Seine Frau verstarb allerdings 2017. Doch er ist sich sicher, dass sie wollen würde, dass er eine neue Liebe findet. Und auch seine beiden Töchter unterstützen ihn auf seiner spannenden Reise.

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith Gerry Turner und seine Töchter und Enkelinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de