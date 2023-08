"The Bachelor"-Jimmy Nicholson und Holly haben geheiratet!

Erfreuliche News aus der Realitywelt! 2021 hatte Jimmy Nicholson in der australischen Version von The Bachelor seine letzte Rose an die Kandidatin Holly Kingston verschenkt. Nach dem Finale hatte das Pärchen schon so einige Male über Hochzeit und Co. gesprochen. Im vergangenen August gaben die TV-Bekanntheiten dann ihre Verlobung bekannt. Jetzt war es endlich so weit: Jimmy und Holly sind vor den Traualtar getreten!

Auf Instagram teilen die beiden die Bilder ihres großen Tages. Der einstige Bachelor und seine Auserwählte haben am Samstag bei einer romantischen Zeremonie den Bund der Ehe geschlossen. Die intime Trauung fand im Haus von Jimmys Eltern in Sydney's Palm Beach statt. Auf den Fotos sieht das frisch getraute Pärchen überglücklich aus. Die schöne Blondine trug zu dem besonderen Anlass ein besticktes Kleid in Weiß – und das passte farblich perfekt zu dem eleganten Anzug mit beigem Sakko ihres Partners!

Mindestens genauso romantisch war auch Jimmy und Hollys Verlobung gewesen. In einem Interview mit Stellar Magazine verriet der Fußballer, dass er während ihres gemeinsamen Urlaubs in Sorrento auf dem Balkon des Hotels Lorelei Londress um die Hand der Schauspielerin angehalten hatte. Zuvor habe er sie mit einer Reihe von Hinweisen zu der Location gelockt. In Mitten eines atemberaubenden Sonnenuntergangs willigte die Schönheit schließlich ein.

Anzeige

Instagram / jimmynicholson Holly Kingston und Jimmy Nicholson, "The Bachelor"-Paar

Anzeige

Instagram / jimmynicholson Holly Kingston und Jimmy Nicholson im September 2021

Anzeige

Instagram / jimmynicholson Jimmy Nicholson, australischer Bachelor 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de