Was lieben "Die Bachelors"-Katja und Dennis aneinander?

Dennis Gries und Katja sind frisch verliebt! Die Beauty buhlte in diesem Jahr in Die Bachelors um das Herz des Rosenkavaliers. Gegen 22 andere Frauen setzte sie sich durch und gewann sie im großen Finale die letzte Rose des Junggesellen. Im Interview mit Promiflash verraten die beiden jetzt, was sie aneinander am meisten lieben! "An Dennis schätze ich sehr, dass er offen, transparent und ehrlich ist und auch einfach frei Schnauze redet. Das mag ich total gerne", erzählt Katja strahlend. Aber auch ihr Liebster weiß ganz genau, was er an seiner Herzdame am meisten schätzt: "Ich hatte ja eigentlich ab der ersten Sekunde diese positive Energie, die sie verbreitet, wenn sie irgendwo den Raum betritt, ihre Zielstrebigkeit, sie inspiriert mich, und ich glaube auch einfach, wir ergänzen uns in vielen Punkten sehr gut."

Während der letzten Rosenvergabe gestand er seiner Auserwählten seine Liebe: "Du hast einmal zu mir gesagt, Liebe sollte sich leicht anfühlen. Und genau dieses Gefühl habe ich mit dir. Katja, ich habe mich in dich verliebt." Auch im Promiflash-Interview betont er noch mal die Leichtigkeit, die er mit Katja verspürt. Mit ihr könne der Start-up-Gründer einfach Spaß haben, den gleichen Humor teilen und sich auch ohne große Worte verstanden fühlen. Die Düsseldorferin sieht das Ganze offenbar ähnlich und schwärmt vor allem von seiner herzlichen und hilfsbereiten Art. Sie könne sich in Dennis' Gegenwart fallen lassen und so sein, wie sie ist: "Man muss sich da irgendwie keine Gedanken machen, irgendwas falsch zu machen."

Bis zur Ausstrahlung des emotionalen Finales mussten die beiden Turteltauben ihre Liebe im privaten ausleben! Die Quarantäne war für Dennis und Katja aber eher weniger ein Problem. Vor allem zu Hause hatten die beiden eine kuschelige Zeit und viel Redebedarf, um die aufragende Reise zu verarbeiten. Aktuell führt das frisch verliebte Paar eine Fernbeziehung, denn den Allgäuer und die Düsseldorferin trennen einige hundert Kilometer! Ein Umzug ins Allgäu ist aber nicht undenkbar, denn Katja verrät beim großen Wiedersehen: "Ich fühle mich mit Dennis heimisch." Bis zum gemeinsamen Haushalt müssen die beiden sich mit gegenseitigen Besuchen zufriedengeben.

Instagram / dennis.gries Dennis Gries, der Bachelor 2024

Instagram / katja.gre Katja, "Die Bachelors"-Siegerin

