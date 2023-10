Dieses Versprechen brach "Golden Bachelor"-Gerry beim Dreh

Er hat sich nicht daran gehalten! Beim "Golden Bachelor" sucht Gerry Turner dieses Jahr seine große Liebe. In der Sendung kämpfen 22 Frauen im besten Alter um den Rosenkavalier. Die Besonderheit daran ist: Der Junggeselle war schon einmal verheiratet und hat sowohl Kinder als auch Enkel. Seiner Familie hat Gerry ein Versprechen gegeben – und dieses, wie er nun verrät, gebrochen!

"Ich habe meinen Kindern und Enkelinnen versprochen, dass ich in der ersten Nacht niemanden küssen würde. Und ich habe versagt", plaudert der Witwer gegenüber New York Post aus. Wenn er sich recht erinnere, habe er in der ersten Nacht aber nur eine Frau geküsst. Trotz des gebrochenen Versprechens bereue er den Knutscher allerdings nicht: "Ich bin wirklich glücklich, wie die Dinge gelaufen sind."

Das war allerdings nicht immer der Fall: "Am Anfang, kurz nachdem die Staffel zu Ende gewesen war, hatte ich das Gefühl, dass ich ein paar Dinge bedauere. Aber jetzt, wo ich ein wenig Zeit hatte, die Fakten und meine Gefühle zu sortieren und so weiter, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich zurückgehen und irgendwas ändern würde", resümiert Gerry.

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, Golden Bachelor

ABC/Brian Bowen Smith Gerry Turner und seine Töchter und Enkelinnen

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, Golden Bachelor

