"Golden Bachelor"-Gerry gedenkt seiner verstorbenen Frau

Er hat sie nie vergessen! Gerry Turner ist der neue US-Bachelor! Dies sorgte aufgrund seines fortgeschrittenen Alters bereits für Aufsehen. Zudem war der 71-Jährige schon einmal verheiratet und hat aus der 43 Jahre langen Partnerschaft mit Toni zwei Töchter. Doch seine Frau starb im Jahr 2017. Zuletzt hatte er bereits verraten, wie seine zukünftige Partnerin sein sollte. Nun gedenkt Gerry seiner langjährigen Liebe und spricht erstmals öffentlich über seine verstorbene Frau Toni!

Die beiden lernten sich schon in der Highschool kennen, berichtete UsWeekly. "Wir hatten ein sehr gewöhnliches, aber erfülltes Leben. Voll mit Lachen, Liebe und Unternehmungen", erinnert sich Gerry. Als sie in Rente gingen, kauften sie sich ihr Traumhaus. Doch seine Frau Toni wurde krank: "Wir gingen ins Krankenhaus und sie hatte eine bakterielle Infektion, die ihre Nieren und die Leber angriff. Ich habe meine Frau am 07. Juli in die Notaufnahme gebracht und am 15. Juli starb sie."

Obwohl er weiß, dass niemand seine verstorbene Frau ersetzen kann, ist sich Gerry sicher, dass er nun bereit ist, eine neue Liebe zu finden. "Mein Vater ist einfach so ein lustiger Mann. Er ist so sympathisch und liebenswert. Er ist so freundlich und hat so viel zu geben. Er verdient es einfach, dasselbe in jemand anderem zu finden", plauderte seine Tochter Angie aus.

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith Gerry Turner und seine Töchter und Enkelinnen

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de