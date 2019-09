Man kennt Danny Trejo (75) als furchteinflößenden und tätowierten Charakter aus Filmen wie "Machete" oder "From Dusk Till Dawn" – Filme, mit denen er sich als düstere Kultfigur etabliert hat. Auch in seinem wahren Leben ging es nicht immer schön zu. Als junger Mann war er in den 1960ern im Gefängnis, saß dort Strafen für Drogendelikte und bewaffnete Raubüberfälle ab. Danny hat aber seit vielen Jahrzehnten einen ganz anderen Weg eingeschlagen.

Nun feiert Danny ein ganz besonderes Jubiläum: Er ist seit 51 Jahren nüchtern und clean. Der 75-Jährige hat also im Alter von 24 Jahren dem Alkohol und den Drogen entsagt – und schwärmt heute von seiner Entscheidung. "Mein Leben ist einfach so schön, seit ich den Alkohol und die Drogen daraus entfernt habe", erzählte Danny gegenüber Entertainment Tonight.

Heute spricht Danny über seine Erfahrungen mit der Sucht, um anderen zu helfen. "Gott hat mich mit tollen Freunden, einem tollem Netzwerk, das mich unterstützt, und tollen Leuten um mich herum gesegnet", so der Hollywoodstar. "Das ist es, was man braucht, ein gutes Netzwerk, das dich unterstützt." Über seine Gefängniszeit hat er jedoch wenig Gutes zu berichten: "Der Knast ist der hoffnungsloseste Ort der Welt", warnte er.

Splash News Danny Trejo am Set von "Blue Bloods" im März 2019

Splash News Danny Trejo, Schauspieler

Getty Images Danny Trejo in Hollywood, September 2019

