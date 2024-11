"Atme in eine Tüte": Danny Trejo leidet unter Angstattacken

Schauspieler Danny Trejo (80) offenbarte jetzt, dass er mit Angstzuständen zu kämpfen hat. In einem Gespräch mit Michael Rosenbaum (52) in dessen Podcast "Inside of You" erklärte der 80-Jährige, dass er oft von Angstattacken heimgesucht werde, aber eine altmodische Methode nutze, um damit umzugehen. "Ich atme in eine Tüte", erläuterte Danny und betonte, dass ihm dies immer helfe. Trotz dieser Herausforderungen versuche er, dankbar zu bleiben, was dazu beitrage, solche Episoden zu vermeiden.

Danny sprach auch über den Einfluss eines verstorbenen Freundes, der ihm gezeigt habe, wie wichtig es sei, jeden Tag etwas Positives zu tun. Sein Freund, der im Alter von 56 Jahren verstarb, sei ein wunderbarer Mensch gewesen und hätte ihn dazu inspiriert, täglich Gutes zu tun, sei es auch nur mit kleinen Gesten. Er nannte ein einfaches Beispiel: "Ich gehe zu einem Nachbarn und frage: 'Brauchst du Hilfe?' Selbst, wenn es nur darum geht, den Müll herauszubringen." Diese kleinen Gesten, glaubt Danny, machen einen bedeutenden Unterschied im Leben anderer.

Der Schauspieler, der für seine Rollen in Filmen wie "Machete" oder "Spy Kids" bekannt ist, hat im Laufe seines Lebens viele Herausforderungen gemeistert, einschließlich Gefängnisaufenthalten in seiner Jugend. Trotz allem hat sich Danny der Dankbarkeit und dem Dienst an anderen verschrieben. Er liebt Hunde, ist leidenschaftlicher Koch und veröffentlichte letztes Jahr ein Kochbuch mit dem Titel "Trejo's Cantina". Er schätze jeden Tag und sei dankbar für die Möglichkeit, auf der "grünen Seite des Grases" zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Trejo, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Trejo, Schauspieler

Anzeige Anzeige