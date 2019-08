Danny Trejo (75) war gerade zur rechten Zeit am rechten Ort, hat in dieser Situation eine Menge Mut bewiesen – und möglicherweise sogar zwei Menschenleben gerettet! Eigentlich ist der Schauspieler als ehemaliger mexikanischer Bundesagent Machete im gleichnamigen Action-Streifen bekannt. Jetzt hat er sich abseits der Kameras am Filmset als Alltagsheld entpuppt: Danny hat ein Kind aus einem verunglückten Auto geborgen!

Wie TMZ berichtet, ereignete sich das Spektakel am Mittwochnachmittag auf einer Straße in Los Angeles. Danny habe sich in der Nähe aufgehalten, als eine Großmutter am Steuer ihres Wagens eine rote Ampel übersah und in ein stehendes Fahrzeug krachte – ihr Enkel saß angeschnallt auf dem Rücksitz. Der 75-Jährige sei augenblicklich zur Hilfe geeilt und habe gemeinsam mit weiteren Anwesenden sowohl die Frau als auch den Jungen aus dem auf dem Dach liegenden Auto befreit. Oma und Enkel seien daraufhin leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Wie Danny es schaffte, das Kind herauszuholen, ohne es in Panik zu versetzen, schildert er in einem Interview mit dem TV-Sender ABC7. Der Hollywoodstar habe dem Jungen gesagt, er müsse seine "Super-Power" anwenden: "Also hat er 'Super-Power' gerufen und dann haben wir gemeinsam 'Super-Power' gebrüllt. Dann habe ich gesagt, er soll seine Muskeln einsetzen und er jubelte mir nach: 'Muskeln'."

Splash News Danny Trejo an einem Filmset im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Danny Trejo im November 2018

Anzeige

Splash News Danny Trejo am Set von "Blue Bloods" im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de