So konnte Danny Trejo 56 Jahre trocken und clean bleiben!

Er gibt tiefe Einblicke in sein Privatleben! Durch Filme wie "Machete" und "From Dusk Till Dawn" hat sich Danny Trejo (79) in Hollywood als düstere und furchteinflößende Kultfigur etabliert. Doch auch in seinem Privatleben ging es nicht immer harmonisch zu: Bereits als junger Mann rutschte der Schauspieler in die Alkohol- und Drogensucht und saß hinter schwedischen Gardinen. Mittlerweile ist er jedoch seit 56 Jahren trocken und clean. Nun verrät Danny, wie er diesen Meilenstein erreichen konnte!

Seine Abstinenz hat der 79-Jährige eigentlich einem lustigen Zufall zu verdanken, wie er Fox News berichtet. In jungen Jahren sei er aus Versehen in ein Treffen der Anonymen Alkoholiker hineingeplatzt. "Draußen waren eine Menge Leute. Wir dachten, es sei eine Party, also stürmten wir hinein. Ich hatte eine Kiste Bier, drei Flaschen Wein und ein halbes Glas Whisky dabei. Ich war bereits mit Pillen vollgepumpt." Als Danny später sturzbetrunken gewesen sei, sei ihm klar geworden, dass er Hilfe brauchte. Mithilfe der Anonymen Alkoholiker und der Narcotics Anonymous habe es der Leinwand-Bösewicht schließlich geschafft, seine Süchte zu überwinden.

Bereits in einem früheren Interview mit Mirror erzählte der "Clerks 3"-Darsteller, dass er aufgrund seiner bewegten Vergangenheit nicht davon ausgegangen sei, die 60er-Jahre zu überleben: "Ich erinnere mich daran, dass die Leute mich fragten, was ich von dem neuen Jahrtausend halte und ich sagte: 'Das ist mir total egal, ich hätte längst tot sein sollen.'"

Anzeige

Getty Images Danny Trejo, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Danny Trejo, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Danny Trejo, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de