Danny Trejos Angreifern wird Hassverbrechen vorgeworfen!

Am 4. Juli feierte Danny Trejo (80) den amerikanischen Unabhängigkeitstag bei einer Parade in Los Angeles. Allerdings wurde seine Freude schnell gebremst, als Unbekannte sein Auto mit Wasserballons bewarfen und damit eine Schlägerei auslösten. Eine Quelle des zuständigen Polizeipräsidiums berichtet nun gegenüber TMZ, dass den Tätern neben Körperverletzung auch ein Hassverbrechen vorgeworfen wird. Der "Spy Kids"-Darsteller habe ausgesagt, dass er und ein Freund aufgrund von rassistischen Beweggründen attackiert worden seien. Jetzt untersuchen die Behörden den Fall. Falls es sich tatsächlich um Hasskriminalität handeln sollte, drohen den Angreifern deutlich höhere Strafen als bei einer bloßen Körperverletzung.

In einem Interview mit dem Nachrichtenportal beschrieb Danny den Vorfall genauer und gestand auch eigene Fehler ein. "Ich bin einfach nur traurig. Ich bin traurig über mein Verhalten, aber auch darüber, dass erwachsene Männer Wasserballons geschmissen haben", erklärte der Actionstar. Er sei nach der Attacke nur aus seinem Auto ausgestiegen, weil jemand behauptet hatte, dass die Ballons mit Säure gefüllt sind. Der 80-Jährige sei außerdem erst in die Prügelei eingestiegen, nachdem er selbst attackiert worden war.

In jungen Jahren war Danny selbst ein Draufgänger gewesen und hatte sogar Zeit im Gefängnis verbringen müssen. Doch vor 56 Jahren entschied sich der Hollywoodstar, auf Drogen und Alkohol zu verzichten und fand so einen Weg aus der Kriminalität. Gegenüber Fox News verriet er, dass er eigentlich nur zufällig ein Treffen der Anonymen Alkoholiker besucht hatte, das sein Leben veränderte: "Draußen waren eine Menge Leute. Wir dachten, es sei eine Party, also stürmten wir hinein." Obwohl er anfangs skeptisch gewesen war, hätte die Selbsthilfeorganisation sein Leben gerettet.

Getty Images Danny Trejo, Schauspieler

