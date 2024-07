Wegen Wasserballon: Danny Trejo sorgt am Feiertag für Unruhe

Bei Danny Trejo (80) lief der 4. Juli wohl etwas aus dem Ruder. Normalerweise ist der Unabhängigkeitstag der USA ein großer Feiertag für die Staatsbürger – den schien sich auch der Schauspieler nicht entgehen lassen zu wollen. Während einer Parade in Los Angeles wurde Dannys Auto mit einem Wasserballon attackiert, wie TMZ berichtet. Ein Clip, der in den sozialen Medien die Runde macht, zeigt, wie der "Bad Ass"-Star daraufhin in einen hitzigen Streit gerät – angeblich jedoch mit den falschen Personen! Es ist zudem zu sehen, wie Danny von mehreren Personen zurückgehalten wird, während er noch immer laut brüllt.

Wie die Polizei gegenüber dem Medium verlauten lässt, seien sie wegen eines "großen Streits" gerufen worden. Als sie vor Ort anrückten, sei davon jedoch nichts mehr zu sehen gewesen, weswegen es zu keinen Festnahmen gekommen sei. Auch Danny meldet sich nach dem Vorfall in einem Statement an das Magazin. Obwohl es ihm körperlich gesehen an nichts fehle, sei er traurig darüber, dass es zu der Auseinandersetzung kam, denn er liebe die alljährliche Parade. Dass sein fahrbarer Untersatz ohne jeden Grund von einem Wasserballon getroffen worden sei, betitelt er als "kindisch".

Erst vor wenigen Tagen musste Danny einen tragischen Verlust verkraften: Auf Instagram verkündete der Filmstar, dass sein geliebter Chihuahua Dixie im Alter von 16 Jahren gestorben ist. "Haltet eure Liebsten ganz fest für mich", schrieb der 80-Jährige zu einem niedlichen Schnappschuss, welcher ihn mit seiner kleinen Fellnase zeigt.

Getty Images Danny Trejo, Schauspieler

Getty Images Danny Trejo beim GuadaLAjara Film Festival

