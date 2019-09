Gigi Hadid (24) und Kaia Gerber (18) locken die Stars und Sternchen an! Aktuell sind die Augen der Modeliebhaber auf Italien gerichtet: Auf der Mailand Fashion Week werden seit Dienstag die Trends der kommenden Frühjahr- und Sommer-Saison vorgestellt. Wie in jedem Jahr lassen sich auch diesmal prominente Fashion-Victims die Events nicht entgehen: Vor allem die Prada-Show am Mittwoch war an Prominenz kaum zu übertreffen!

Während Gigi und Kaia lässig über den Catwalk schwebten und die neue Kollektion präsentierten, saß Nicole Kidman (52) in der ersten Reihe direkt neben Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (69). Die Schauspielerin trug ein gemustertes Midi-Kleid und eine Cat-Eye-Sonnenbrille, die sie jedoch vor Beginn der Show abgelegt hatte – Anna erschien dagegen gewohnt elegant und war in ein rotes Kleid gekleidet.

Doch damit nicht genug – die Besucherliste der Prada-Show konnte noch weitere prominente Namen aufweisen. Auch Regina King, ASAP Rocky (30), Winnie Harlow (25), Wes Anderson und Alexa Chung (35) saßen gespannt im Publikum und bewunderten die vintage-inspirierten Looks der neuen Kollektion.

Getty Images Gigi Hadid bei der Mailand Fashion Week im September 2019

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber auf der Mailand Fashion Week im September 2019

Anzeige

Getty Images ASAP Rocky bei der Prada Fashion-Show in Mailand, September 2019

Anzeige

Wie gefallen euch die Looks der Fashion-Liebhaber? Total klasse! Es geht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de