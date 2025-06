Anna Wintour hatte Einfluss auf Lauren Sánchez' Brautkleid

Anna Wintour (75) wird zwar nicht persönlich anwesend sein, wenn Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) sich in Italien bei einer 50-Millionen-Dollar-Zeremonie das Jawort geben, doch die Modeikone leistete dennoch einen entscheidenden Beitrag. Ein Insider bestätigte gegenüber Page Six, dass Anna Lauren bei der Wahl ihres Brautkleids beriet. Die 55-jährige Moderatorin trägt eine Robe von Dolce & Gabbana, einem Modehaus, dem sie seit Jahren verbunden ist. Auch Jeff Bezos erscheint in einem Anzug der italienischen Marke, während unter den Gästen Größen wie Tom Brady (47), Leonardo DiCaprio (50), die Kardashians und Oprah Winfrey (71) erwartet werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Anna und dem prominenten Paar kommt nicht von ungefähr. Die ehemalige Vogue-Chefredakteurin, die kürzlich nach 37 Jahren ihren Rücktritt aus dem Amt bekannt gab, ist seit Langem eng mit Jeff Bezos befreundet. Schon 2012 war sein Unternehmen Amazon Sponsor der Met Gala – einem der bedeutendsten Events der Modewelt. Auch Lauren pflegt inzwischen ein gutes Verhältnis zur Stilikone, was ihre Einladung zur Met Gala letztes Jahr gemeinsam mit Jeff eindrucksvoll unter Beweis stellte. Zwar wird Anna der Hochzeit fernbleiben, doch Teile der Feierlichkeiten sollen in einem Beitrag für die Vogue dokumentiert werden.

Das Paar hatte sich bereits in den USA standesamtlich das Jawort gegeben, sodass die Feierlichkeiten in Italien vor allem durch ihre Starbesetzung und den glamourösen Rahmen glänzen. Lauren sorgte schon im Vorfeld der Hochzeit mit ihren stilvollen Auftritten bei den Pre-Events in Venedig für Aufsehen. Bei einem Dinner erschien sie in einem figurbetonten Kleid von Schiaparelli, bei weiteren Anlässen überzeugte sie in ausgewählten Stücken von Alaïa und Alexander McQueen (✝40). Trotz der offiziellen Zeremonie gilt das öffentliche Interesse nicht nur ihrem modischen Gespür, sondern auch den hochkarätigen Beziehungen, die sie und Jeff über die Jahre aufgebaut haben.

