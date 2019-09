Als einer der berühmtesten Familien-Clans der Welt dürfen die Kardashians und Jenners natürlich auf keiner glamourösen Veranstaltung fehlen. Doch während sie meist als Gäste in pompösen Roben die Feierlichkeiten besuchen, wird ihnen bei der diesjährigen 71. Emmy-Verleihung am kommenden Sonntag eine ganz neue Rolle zugeschrieben. Celebrity-Quellen verraten schon jetzt: Kim Kardashian wird mit ihren beiden Halbschwestern Kendall (23) und Kylie Jenner (22) einen Award bei dem großen TV-Event vergeben!

"Es ist noch nicht bekannt, welche Kategorie sie präsentieren werden", schrieb das britische Magazin Daily Mail. Doch auf jeden Fall werden die erfolgreichen Unternehmerinnen neben Persönlichkeiten wie Anthony Anderson, Gwyneth Paltrow (46) und Amy Poehler (48) auf der Bühne stehen und eine der begehrten Auszeichnungen überreichen. Auch der Cast der amerikanischen Serie "Veep" sowie die Darsteller von Game of Thrones machen sich startklar, um im Blitzlichtgewitter vor dem großen Publikum zu sprechen. Die 38-jährige Kim (38) konnte bereits letztes Wochenende bei der Creative Arts Verleihung ein bisschen Emmy-Luft schnuppern. Bei dem Event werden Preise an herausragende Animationsprogramme, Werbespots und Gastdarsteller vergeben.

Obwohl die Kardashian-Schwestern nun offiziell in der Emmy-Crew willkommen geheißen sind, wurde ihrer Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" noch nie die Ehre einer Nominierung zuteil. Die diesjährigen Emmy Awards werden am Sonntag, den 22. September, um 20 Uhr (MEZ) live im Microsoft Theater in Los Angeles auf Fox ausgestrahlt.

