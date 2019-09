Bei Love Island wird an Emotionen nicht gespart! Vor allem die miteinander verpartnerten Kandidaten Samira und Yasin lassen an ihrem Temperament seit Folge eins der Kuppelshow keinen Zweifel. Immer wieder bestimmen Eifersüchteleien und Fremdflirts die Zeit der zwei auf der Liebesinsel. Wer dachte, das habe sich in den vergangenen beiden Tagen endlich ein wenig gefangen, täuscht sich: Am elften Tag in der Villa kommt es zu einer erneuten Situation mit Eskalationspotenzial – treibt Samira es zu weit?

RTL II bietet schon jetzt erste Einblicke in die Folge vom Freitagabend. Dort zu sehen: Pünktlich zur allabendlichen Partytime plaudert Samira ungeniert mit Neuzugang Aleksandar. Den Maschinenbauingenieur interessiert dabei vor allem eines: Wie läuft es aktuell bei Samira und ihrem Couple-Partner Yasin? "Also bisher läuft alles, aber ich gehe halt schon immer, sage ich mal, vom Schlimmsten aus", antwortet Samira ehrlich.

Das Gespräch der beiden bleibt allerdings nicht unbeobachtet: Yasin sitzt mit seinen Mit-Islandern Melissa und Danilo nur wenige Meter entfernt und beäugt die Situation sichtlich angesäuert. Das fällt auch Aleks auf. "Ich hab halt schon gesehen, dass Yasin nicht positiv reagiert hat. Er hat es zwar nicht geäußert, aber Körpersprache sagt mehr aus als verbale Worte." Ob die heikle Situation eskaliert? Das entscheidet sich heute Abend!

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Yasin, Melissa und Danilo an Tag 11 bei "Love Island"

Anzeige

RTL II "Love Island"-Kandidatin Samira

Anzeige

RTL II "Love Island"-Kandidat Yasin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de