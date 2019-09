Folge sechs bei Love Island führte zu dem wohl größten Streit bisher. Sorgenpaar Yasin und Samira hatten sich wieder in den Haaren – doch dieses Mal stand ihre TV-Beziehung wirklich kurz vor dem Aus. Grund dafür: Newcomerin Julia durfte mit dem Südländer auf ein Date. Bei dem Rendezvous ging Yasin aber ordentlich ran. Bei ihrer Rückkehr machte Julia bei Samira Klarschiff, was die Zugbegleiterin fast dazu bewegte, den Sportlehrer abzuschießen.

"Ich find's einfach nur krass, es ist einfach nur enttäuschend. Das ergibt keinen Sinn, die Sachen, die du mir gesagt hast. Wenn du sagst, keiner kann uns trennen, dann zeig es auch den anderen", wirft Samira dem Fremdflirter an den Kopf. Yasin reagiert verständnisvoll und bestätigt ihr, dass er ihre Reaktion verstehen kann, trotzdem glaubt er immer noch an eine gemeinsame Zukunft mit dem Lockenkopf. "Es tut mir leid, was war. Lass' uns die Zeit einfach gemeinsam genießen. Wer kommt und wer geht, interessiert mich nicht mehr", säuselt der Hottie seiner Angebeteten vor. Samira verzeiht ihm den Ausrutscher und die beiden wollen es tatsächlich noch einmal miteinander probieren.

Nach diesem klärenden Gespräch geht das Couple zusammen in sein Bett. Dort wird dann schon wieder geknutscht und gekuschelt, der Ärger wirkt vergessen. Jetzt seid ihr gefragt, findet ihr, es war richtig von Samira Yasin noch eine Chance zu geben? Stimmt am Ende des Artikels in unserer Umfrage ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert Samira, Reality-Darstellerin

RTL II – Magdalena Possert Yasin und Samira bei "Love Island" 2019

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Samira und Yasin bei "Love Island"

