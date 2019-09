Suzanne Whang (✝58) hat ihren Kampf gegen den Krebs verloren: Am Donnerstagabend verstarb sie mit gerade einmal 56 Jahren. Suzanne führte fast zehn Jahre lang als Moderatorin und Gastgeberin durch die US-Serie "House Hunters". Doch auch Fans der Crime-Formate "Criminal Minds" und "NYPD Blue" dürften die Schauspielerin kennen. 2006 wurde bei Suzanne Brustkrebs diagnostiziert, nun starb sie an der Krankheit.

Suzannes Partner Jeff Vezain sei ihr in den letzten Stunden nicht von der Seite gewichen, berichtet TMZ. Der TV-Star verstarb zu Hause in Los Angeles gegen 19:20 Uhr. In einem emotionalen Facebook-Post teilte Jeff die traurige Todesmeldung mit und betonte: "Suzanne würde es vorziehen, 'dass ihr Leben gefeiert wird, statt ihren Tod zu betrauern.'" Suzanne habe sich nie unterkriegen lassen und mit "Mut, Humor, Entschlossenheit und Optimismus" der Krankheit getrotzt.

Suzanne machte nicht nur vor der Kamera eine gute Figur. Die Autorin hatte auch einen Abschluss in Psychologie von der Eliteuniversität Yale sowie einen Master der High-Class-Hochschule Brown. Zudem galt sie als politische Aktivistin.

Getty Images Suzanne Whang, TV-Star

Getty Images Suzanne Whang im Juni 2010

Getty Images Suzanne Whang, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de