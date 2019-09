Kim Gloss (27) wurde erneut von Amors Pfeil getroffen! Inzwischen ist es schon eine Woche her, dass sich die Influencerin und ihr langjähriger Freund Alexander Beliaikin verlobt haben. Ganz romantisch inmitten von Kerzen und Rosen beantwortete Kim die Frage aller Fragen mit einem klaren Ja. Ihr Verlobungsring ist aber nicht das Einzige, das seitdem strahlt: Kim hat sich ganz neu in ihren Alex verliebt!

Promiflash traf die 27-Jährige am Freitag auf Shirin Davids (24) "Supersize"-Releaseparty in Berlin – natürlich in Begleitung von Alexander. Schwärmerisch erinnert sich Kim an seinen Antrag zurück, mit dem sich ihr Schatz "einfach selbst übertroffen" habe. "Ich bin immer noch sprachlos nach einer Woche und überglücklich. Es fühlt sich an wie frisch verliebt, einfach. Irgendwie hat es was verändert und die Beziehung auch noch mal aufgefrischt", erzählte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin lächelnd.

Dabei sei die Verlobung für die Sängerin gar nicht überraschend gekommen, verriet sie außerdem. "Er wollte auf einmal sehr schnell nach Russland, ich hatte kein Visum und es war alles so auf Biegen und Brechen und deswegen dachte ich, vielleicht will er irgendwas Besonderes machen", schilderte Kim die verräterischen Hinweise.

Instagram / alex.bel23 Alexander Beliaikin und Kim Gloss nach ihrer Verlobung

AEDT/SplashNews.com Kim Gloss auf der "Supersize"-Releaseparty von Shirin David im September 2019

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Freund Alexander Beliaikin

