Ungerechte Finalplatz-Vergabe bei Das Supertalent? Am Samstag sorgte Nina Richels Auftritt für heftige Diskussionen bei den Zuschauern: Obwohl Juror Dieter Bohlen (65) im Vorfeld der Ausstrahlung erklärt hatte, man wolle Sänger im Alter zwischen 16 und 30 Jahren ab sofort ausschließen, durfte die 26-jährige Ex-DSDS-Kandidatin ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Dass es die talentierte Musikerin sogar auf Anhieb in die letzte Show geschafft hat, erhitzt die Gemüter!

"Unfair", "unnötig": Im Netz häuften sich die kritischen Stimmen zu Sarah Lombardis (26) Entscheidung, die Performance ihrer einstigen Konkurrentin mit dem Ticket fürs Finale zu belohnen. "Sorry, aber das ist verdammt unfair. Andere potenzielle Sänger in diesem Alter dürfen nicht und die Nina bekommt den goldenen Buzzer? Ernsthaft jetzt?!", beschwerte ein Zuschauer auf Twitter. Der TV-Moment wurde auch bei den Promiflash-Lesern diskutiert. In einer Umfrage fanden 47,6 Prozent, die talentierte Blondine habe die positive Reaktion in jedem Fall verdient – dagegen vermuteten 52,4 Prozent der über 3.300 User, Sarah habe den Final-Knopf als Gegenleistung dafür gedrückt, dass sie 2011 nach Ninas krankheitsbedingtem DSDS-Aus nachgerückt war.

Dass die Hildesheimerin überhaupt hatte antreten dürfen, konnten die Fans dagegen eindeutig nicht gutheißen: So erklärten stolze 71,9 Prozent von 3.110 Promiflash-Lesern in einer weiteren Umfrage, es sei unfair, dass Nina von ihrer Bekanntheit mit Sarah profitiere. Bis zu ihrem großen Auftritt hat die umstrittene Teilnehmerin nun noch genug Zeit, den Trubel nicht an sich heranzulassen: Das Finale wird am 21. Dezember gesendet.

Stefan Gregorowius/ActionPress Nina Richel und Sarah Lombardi in der achten DSDS-Staffel

Tamara Bieber/actionpress Sarah Lombardi auf der GLOW im September 2019 in Berlin

TVNOW / Stefan Gregorowius Nina Richel bei "Das Supertalent" 2019

