Sänger oder nicht Sänger, das war bei Das Supertalent wirklich lange die große Frage! Bei dem Talentwettbewerb stellen die Kandidaten ihr Können in verschiedenen Bereichen unter Beweis – wobei Gesangsdarbietungen in den vergangenen Jahren besonders stark vertreten waren. Damit sollte in der aktuellen Staffel eigentlich Schluss sein: Nur Sängerinnen und Sänger einer bestimmten Altersgruppe sollten in diesem Jahr zugelassen werden. Warum aber darf Nina Richel, die nicht in diese Gruppe fällt, trotzdem vor Bruce Darnell (62), Dieter Bohlen (65) und Sarah Lombardi (26) performen?

"Dieses Jahr war es wichtig für uns, alle Füllsachen rauszuschmeißen und uns auf weniger Kandidaten zu konzentrieren. So gibt es keine Sänger mehr von 16 bis 30", hieß es in der offiziellen Erklärung des Poptitans. Mit 26 Jahren fällt die aufstrebende Sängerin Nina aber doch in genau diese Kategorie! Gegenüber Bild klärt der Sender nun auf: "Ausnahmen bestätigen die Regel! Dem Aufeinandertreffen von Sarah und Nina wollten wir natürlich nicht im Wege stehen."

Die diesjährige Supertalent-Jurorin und die Kandidatin hatten 2011 gemeinsam an DSDS teilgenommen. Die als Zehntplatzierte ausgeschiedene Sarah durfte damals nur nachrücken, weil Nina die Show wegen eines Asthma-Anfalls verlassen hatte. Während Ninas Karriere damit vorerst beendet war, schaffte Sarah es auf den zweiten Platz. Ihre diesjährige Jury-Position beim Supertalent setzt ihrem Erfolg die Krone auf. Das Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen Rivalinnen können Fans heute Abend ab 20:15 Uhr auf RTL verfolgen.

Daniel Hartwich mit den Supertalent-Juroren Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen

TV-Urgestein Dieter Bohlen

Nina Richel bei "Das Supertalent"

