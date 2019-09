Große Trauer unter allen Cineasten: Der Schauspieler Sid Haig ist verstorben. Internationale Bekanntheit erlangte der gebürtige US-Amerikaner mit armenischen Wurzeln durch seine zahlreichen Auftritte in Horror- und Actionfilmen. Sein Repertoire umfasste unter anderem Rollen in Quentin Tarantinos (56) Kultfilmen "Kill Bill – Volume 2" sowie "Jackie Brown". In letzterem Streifen spielte er einen Richter, wegen Sid wurde der Charakter extra in den Film integriert. Mit 80 Jahren starb der Schauspieler am vergangenen Samstag – die Todesursache ist bislang unbekannt.

Die traurige Nachricht bestätigte jetzt seine Frau Susan L. Oberg mit einem Posting auf Instagram. Unter ein Foto, auf dem sich die Eheleute an den Händen halten, schrieb sie: "Er war mein Engel, mein Ehemann, mein bester Freund und wird das auch für immer bleiben. Er hat seine Familie geliebt, ebenso wie seine Freunde und seine Fans." Etliche Promis, unter anderem der Schauspieler Rosario Dawson (40), brachten bereits ihre Anteilnahme unter dem Bild zum Ausdruck.

Zwar spielte Sidney Eddy Mosesian, wie der Darsteller mit bürgerlichem Namen hieß, in etlichen Blockbustern wie "James Bond 007 – Diamantenfieber" mit. Seine Fangemeinde begeisterte er aber vor allem durch sein Mitwirken in Low-Budget-Produktionen. So verkörperte er in dem Streifen "Haus der 1000 Leichen" den Freakshow-Betreiber Captain Spaulding. Durch diese Rolle wurde Sid schließlich zu einer Ikone des Horror-Genres.

