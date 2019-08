Schmuck half Margot beim Dreh! Margot Robbie (29) spielt im neuen Quentin Tarantino-Film "Once Upon a Time... in Hollywood" an der Seite von Brad Pitt (55) und Leonardo DiCaprio (44) die Rolle der verstorbenen Schauspielerin Sharon Tate (✝26). Sharon war mit Roman Polanski (85) verheiratet und wurde hochschwanger von Charles Mansons Anhängern 1969 ermordet – die schreckliche Tat jährt sich heute zum 50. Mal. Nun kehrt sie durch Margot auf die Leinwand zurück. Original-Ohrringe von Sharon haben Margot dabei geholfen – aber wie das?

Promiflash hat die Hollywood-Schönheit auf der Pressekonferenz zu dem Streifen in Berlin getroffen. Dort hat sie das Geheimnis um die Schmuckstücke gelüftet. "Sie waren wie ein Talisman, der mir geholfen hat, mich mit ihr verbundener zu fühlen", sagt Margot. Die "The Wolf of Wall Street"-Darstellerin habe den Schmuck von Sharon Tates Schwester erhalten und ihn während der Dreharbeiten täglich getragen, so die Blondine im Interview bei Today.

Auf einer vorherigen Pressekonferenz in Cannes wurde Regisseur Quentin Tarantino (56) für die angeblich geringen Sprechszenen der Schauspielerin in "Once Upon a Time... in Hollywood" kritisiert. Margot sieht darin jedoch kein Problem. Sie versteht ihre Rolle eher als Denkmal für Sharon Tate: "Ich denke, die Momente, in denen ich auf der Leinwand war, lieferten einen Moment, um Sharon zu ehren." Am 15. August läuft der Film in den deutschen Kinos an.

Keystone / Getty Images Sharon Tate (†26)

Getty Images Margot Robbie auf der "Once Upon a Time... in Hollywood" Premiere in London

Getty Images Margot Robbie und Quentin Tarantino

Getty Images Brad Pitt, Quentin Tarantino, Margot Robbie und Leonardo DiCaprio auf einer Filmpremiere in Berlin



