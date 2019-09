Matthew Davis (41) schwebt im Vater-Glück! Der Schauspieler und seine Ehefrau Kiley Casciano sind seit kurz vor Weihnachten 2018 verheiratet. Die Hochzeit fand spontan in einer Kapelle eines Einkaufszentrums in Los Angeles statt – nur wenige Stunden nachdem der Vampire Diaries-Star um die Hand seiner Angebeteten angehalten hatte. Die zuckersüße Nachricht teilte das Paar damals in den sozialen Medien – genau wie das neueste Update: Die Promis bekommen Nachwuchs!

Die werdenden Eltern ließen die Baby-Bombe auf ihren Instagram-Accounts platzen. "Ankunft 2020!", schreibt Matthew zu einem knuffigen Foto, auf dem neben einem Ultraschallbild Babyklamotten liegen. Die zukünftige Mama verriet in ihrem Post auch schon, dass ihr erstes gemeinsames Kind ein Töchterchen werden wird. Die Follower des "Natürlich blond"-Darstellers überschlagen sich in der Kommentarleiste mit Glückwünschen und drücken innerhalb eines halben Tages über 100.000 Mal auf den Like-Button.

Kiley stellt sich auf ihrem Kanal auch direkt den drängenden Fragen ihrer Fans: So offenbarte die Schauspielerin, dass sie ihren Spross im Krankenhaus zur Welt bringen möchte und es sich um eine gewollte Schwangerschaft handele. Den Namen ihrer Tochter würden sie erst nach der Geburt teilen und ob sie Bilder ihres Familienzuwachses der Öffentlichkeit präsentieren würden, wisse sie bis dato noch nicht.

Instagram / immatthewdavis Matthew Davis' Baby-Verkündung

Anzeige

Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA Schauspieler Matthew Davis

Anzeige

Instagram / imkileydavis Kiley Casciano und Matthew Davis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de