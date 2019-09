Hier wird nicht mit Reizen gegeizt! Am vergangenen Freitag veröffentlichte der US-Rapper French Montana (34) seine neue Single "Writing on the Wall" – gemeinsam mit den Stars Cardi B (26) und Post Malone (24). Der Song gehört zum dritten Album des Musikers, das er im November dieses Jahres herausbringen wird. Laut einer Pressemitteilung berichten schon jetzt diverse Magazine über das erfolgreiche Hit-Trio. In dem dazugehörigen Clip sticht vor allem die Rapperin Cardi B hervor: Sie präsentiert sich halb nackt in einem weißen Bikini!

In dem Video der neuen Single auf Youtube setzen sich French Montana, Post Malone und Cardi B in New York City auf ungewöhnliche Weise in Szene. Im Gegensatz zu anderen Passanten der Metropole laufen sie als überdimensional große Menschen durch die Stadt und flößen den anderen Angst ein. Besonders Cardi B scheint in dem Clip polarisieren zu wollen. In einem weißen Bikini und einem durchsichtigen Umhang tritt sie gegen fliegende Helikopter und betrachtet ihr riesiges Spiegelbild in einem Hochhaus.

Auch auf ihrem Instagram-Account postete die 26-Jährige einen Teil des Clips. Die Anhänger der Schwarzhaarigen zeigten sich mehr als begeistert. So kommentierte einer ihrer Fans ihren Beitrag mit den Worten: "Cardis Outfits sind heiß!"

Getty Images Post Malone, Rapper

Getty Images Cardi B im August 2019

Getty Images Der Rapper French Montana beim iHeartRadio Festival

