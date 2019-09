Keine Macht den Büstenhaltern! So oder so ähnlich scheint jedenfalls der Grundsatz so einiger Victoria's Secret-Models zu lauten: Erst vor Kurzem sorgte Kendall Jenner (23) mit einem BH-losen Auftritt für mächtig Aufsehen! Nach deren freizügiger Shoppingtour outet sich schon eine neue Lauftsteggrazie als Freiluftliebhaberin: Auch Bella Hadid (22) ließ bei ihrem jüngsten Spaziergang überflüssigen Stoff weg und lockte damit wiederum so einige Paparazzi an!

Diese Schnappschüsse von Gigi Hadids (24) Schwester zogen ganz schön viele Blicke auf sich! Während der Fashion Week in Paris hielt sich natürlich auch das gefragte Mannequin in der Stadt der Liebe auf. Dort schmiss sich die 22-Jährige für einen privaten Spaziergang in einen völlig weißes Outfit. Ihre lockere Hose kombinierte sie dabei mit einem besonders luftigen Ensemble am Oberkörper. Unter dem weißen Hemdchen trug sie ein weißes Top – darunter aber wiederum nichts: Genau deshalb zeichneten sich deutlich Bellas Nippel unter dem Shirt ab!

Ihrem strahlenden Lächeln nach zu urteilen, fühlte sich das Model allerdings auch ohne Unterwäsche pudelwohl. Das war immerhin auch nicht ihr erster Spaziergang mit fast blanken Brüsten: Nur wenige Tage zuvor machte sie ebenfalls derartig leicht bekleidet Mailand unsicher.

ENT / SplashNews.com Collage: Kendall Jenner in Beverly Hills

Splash News Collage: Bella Hadid in Paris

Pierre Teyssot / SplashNews.com Collage: Bella Hadid in Mailand

