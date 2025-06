So süß spricht Bella Hadid über ihre Beziehung mit Adan

Bella Hadid (28) hat jetzt in der YouTube-Serie "Chicken Shop Date" von Amelia Dimoldenberg (31) seltene Einblicke in ihre Beziehung mit dem mexikanisch-amerikanischen Reiter Adan Banuelos gegeben, mit dem sie seit Oktober 2023 liiert ist. Auf die Frage, ob sie eine romantische Ader habe, antwortete das Model augenzwinkernd, sie sei "die romantischste Person auf dem Planeten" – oft sogar zum Nachteil der Romantik. Besonders schwärmerisch sprach sie über die kleinen Momente der Zweisamkeit: "Ich küsse gerne... meinen Freund", verriet sie laut People Magazine. Obwohl sie ihre Liebe meist aus der Öffentlichkeit heraushält, gewährte sie diesmal einen kleinen, persönlichen Einblick.

Bereits im Mai hatte Bella der britischen Vogue vom Beginn ihrer Romanze erzählt. Sie erinnerte sich daran, wie sie Adan bei einer Reitsportveranstaltung kennenlernte – gerade als sie einen Cowboyhut anprobierte. "Ich sah ihn hereinkommen, und es war wie ein frischer Wind", schwärmte sie. Adan, wohnhaft in Fort Worth, Texas, ist ein erfolgreicher professioneller Reiter und stammt aus einer renommierten Pferdesportfamilie. Sein Vater, Ascencion Banuelos, wurde laut People Magazine als erster Mexikanisch-Amerikaner in die National Cutting Horse Association Hall of Fame aufgenommen.

Anfang 2024 entschied sich Bella, nach einem Jahrzehnt im Modelbusiness, kürzerzutreten. In einem Interview mit dem Magazin Allure beschrieb sie, wie sie gemeinsam mit Adan einen Neustart gewagt hat. "Ich habe erkannt, wie viel Energie, Liebe und Aufwand ich in etwas gesteckt habe, das mir am Ende nicht das Gleiche zurückgegeben hat", erklärte sie rückblickend. Mit ihrem "Partner", wie sie Adan liebevoll nennt, startet sie nun in eine neue Lebensphase. Abseits des Laufstegtrubels scheint das Model endlich den Menschen gefunden zu haben, der ihr Stabilität und Zuneigung schenkt.

MEGA Adan Banuelos und Bella Hadid im Jahr 2024

Getty Images Adan Banuelos und Bella Hadid, 2024

