Große Überraschung bei der Pariser Fashion Week: Clémence Poésy (36) wird erneut Mama! Nachdem ihr Sohn Liam Anfang 2017 das Licht erblickt hatte, ist die Harry Potter-Darstellerin jetzt erneut schwanger. Schon bei ihrem ersten Kind behielt Clémence die Identität des Papas für sich – und auch bei Baby Nummer zwei bleibt sie ein Geheimnis. Eines konnte die Schauspielerin allerdings nicht verstecken: ihren jetzt schon riesigen Bauch!

Fotografen knipsten sie am Montag in der französischen Hauptstadt kurz vor der Show von Designerin Stella McCartney (48). Absoluter Hingucker: die XXL-Kugel, von der bis dato niemand wusste! Clémence hatte die Öffentlichkeit nicht darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie wieder in freudiger Erwartung ist. Ihr Auftritt mit Schwanger-Rundungen dürfte daher wohl für massenhaft Gesprächsstoff gesorgt und den allgemeinen Laufsteg-Klatsch-und-Tratsch bereichert haben.

Zuletzt wurde gemunkelt, dass Clémence mit Hollywood-Kollege Emeric Glayse verheiratet ist. Fotos von den beiden oder eine Bestätigung seitens des vermeintlichen Paares sind jedoch bis heute Fehlanzeige. Auch ihren Sohnemann Liam hält die 36-Jährige komplett aus dem Rampenlicht heraus.

Everett Collection Inc. / ActionPress Clémence Poésy als Fleur Delacour in "Harry Potter und der Feuerkelch"

Charly Triballeau/AFP/Getty Images Daniel Radcliffe und die schwangere Clémence Poésy beim Deauville US Film Festival 2016

Jeff Spicer/Getty Images Clemence Poésy in London 2017

