Die Höhle der Löwen kann für einen Gründer alles verändern! Wenn die Bewerber der beliebten Tüftler-Show alles richtig machen und während der Pitches glänzen, können sie sich mit etwas Glück eine Riesen-Investition in ihr Unternehmen sowie einen Löwen an ihrer Seite sichern. Doch Frank Thelen (43) und Co. sind sehr kritisch – und ließen schon so manchen Kandidaten abblitzen. Davon lässt Marvin Kruse sich aber nicht einschüchtern: Er versucht diese Woche bereits zum dritten Mal sein Glück im Löwenkäfig!

Sein erster Pitch ist nun schon vier Jahre her. Damals präsentierte der Bremer seinen Onlineshop Pfotenheld, bei dem jedes Produkt für null Euro angeboten wurde. "Da gab es eine richtige Klatsche. Aber es ist okay. Ich habe eingesteckt und es hat mich besser gemacht", resümiert er nun gegenüber VOX. Mit Pitch Nummer zwei wollte er im Jahr 2016 dann die Bratwurst revolutionieren: Seine Wurst Marvin sei extra dick und wird erst in Scheiben geschnitten, bevor sie auf den Grill kommt. "Wollte auch keiner – aber euch hat es geschmeckt", erinnert Marvin sich weiter. Jetzt stellt er seine Bratwurst erneut vor, aber mit neuem Konzept: Er will aus dem Lebensmitteleinzelhandel raus und dafür ein Franchise-System aufbauen. Dieses Mal bietet der Gastronom den Löwen zehn Prozent seiner Firmenanteile an und braucht dafür stolze 200.000 Euro.

Doch ob Marvin beim dritten Mal wirklich Erfolg haben wird? Immerhin hatten sich auch die drei Jungs von Renjer in der vorletzten Folge schwer damit getan, sich einen Investor für ihr Premium-Trockenfleisch zu sichern – da es überzeugte Vegetarier unter den Löwen gibt! Sowohl Judith Williams (47) als auch Carsten Maschmeyer (60) hatten eine Investition in ein Fleischprodukt von vornherein ausgeschlossen. Am Ende konnten sie Ralf Dümmel (52) aber von sich überzeugen – er gab 15.000 Euro für 15 Prozent ihrer Firmenanteile. Vielleicht klärt der Unternehmer sich auch Anteile an der Bratwurstrevolution?

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Marvin Kruse bei "Die Höhle der Löwen" 2019

TVNOW / Frank W. Hempel Judith Williams, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen", 2019

TVNOW / Frank W. Hempel Die "Renjer"-Gründer Alex, Anton und Tim bei "Die Höhle der Löwen"

